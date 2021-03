Reprodução Instagram, DR

Na noite desta quinta-feira, 11 de março, César Mourão partilhou uma fotografia onde surge de mão dada com o filho, Martim, de dois anos.

O comediante destacou o facto do menino regressar à escola já na próxima segunda-feira, dia 15, uma vez que ficou prevista a "reabertura das creches, jardins-de-infância e das escolas do primeiro ciclo", afirmou António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros.

"Quem vai recambiado para a escolinha já na segunda, quem é?", escreveu na legenda da publicação. Quem não ficou indiferente à legenda de César, foi Cláudia Vieira: "Muito bom!!!", disse.