Reprodução Instagram, DR

Paris Jackson e Emile Hirsch juntos? Esta foi a questão colocada pelos fãs quando viram a filha de Michael Jackson ao lado do ator de 'Into the Wild' numa fotografia publicado pelo mesmo na sua conta de Instagram. "Sorri com vontade", lê-se na legenda da publicação da imagem acima.

No entanto, foi principalmente a diferença de idade entre os dois que despertou a curiosidade dos internautas. "Este relacionamento deixa-me desconfortável", escreveu um seguidor.

Perante tal comentário, a cantora de 22 anos viu-se forçada a sair em defesa do ator de 35 anos. "Ele é na verdade um dos meus amigos mais jovens. Um dos meus melhores amigos está na casa dos 50 anos. Tu provavelmente não tens amigos mais velhos do que tu porque os mais velhos podem achar-te chato ou imaturo", respondeu Paris, de acordo com o Daily Mail.

"Sem falar que outro amigo meu tem 76 anos. Idade é um número, gosto da companhia de pessoas de todas as idades. Eu sou a aluna e professora de pessoas cinco anos mais novas do que eu a 50 anos mais velhas do que eu. Nada há nada de errado nisso", acrescentou.