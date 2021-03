1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Luciana Abreu decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com novas imagens das filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, durante um pequeno passeio ao ar livre.

“Eu vivo em constante aprendizado. E o que eu aprendo, não me torna melhor que ninguém, e sim melhor do que eu era. Edson Luvizotto.”, escreveu a artista na legenda da publicação, provando ser uma mãe orgulhosa.

Recorde-se que as duas meninas, de três anos, são fruto do casamento terminado com Daniel Souza. Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce, de dez anos, e Lyannii, de oito, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.