Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, dia 11 de março, Laura Figueiredo brindou os fãs com uma fotografia onde se mostra muito cúmplice do companheiro, Mickael Carreira. A apresentadora decidiu escolher um excerto da música 'That's Friends Are For', de Whitney Houston, para se declarar ao pai da sua filha, Beatriz.

“Keep smiling, keep shining. Knowing you can always count on me, for sure. That's what (girl)friends are for, lê-se na legenda da publicação. Em português: "Continua a sorrir, continua a brilhar, sabendo que podes sempre contar comigo. É para isso que servem as namoradas".

Os seguidores da apresentadora ficaram encantados com a imagem: "Casalzão", "Que lindos. Não vos aguento" e "O melhor casal", são alguns dos comentários.