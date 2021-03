Reprodução Instagram, DR

Inês Herédia decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. A artista decidiu homenagear os filhos, os gémeos Luís e Tomás, de dois anos.

"Os meus filhos são tão infinitos que às vezes acho que sou eu quem está a ficar cada vez mais parecida com eles, não ao contrário. Aqui, igual ao Tomás mas com a expressão do Luís", escreveu a atriz e cantora na legenda de um registo fotográfico seu.

Recorde-se que os dois meninos celebraram dois anos em dezembro passado e são fruto do casamento da artista com Gabriela Sobral.

Reprodução Instagram, DR