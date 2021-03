Reprodução Instagram, DR

David Carreira recorreu às redes sociais esta quarta-feira, 10 de março, para prestar uma sentida homenagem à mãe, Fernanda Antunes.

O artista dedicou à progenitora um tema em francês, Maman J'ai Pas Les Mots, que em português significa Mãe, eu não tenho palavras. Uma canção, aliás, que o cantor interpretou no concerto online Amor em Casa, exibido pela primeira vez no YouTube, no passado mês de fevereiro.

“O Dia da mulher é todos os dias! Para a mulher mais importante da minha vida", escreveu David Carreira na legenda da publicação, que, emocionou os internautas.

“Que orgulho em ti"; "Um momento tão bonito e especial" ou "És tão querido", foram alguns dos inúmeros comentários deixados pelos seguidores do artista.