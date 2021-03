Jessica Athayde esteve nas manhãs da SIC, esta quarta-feira, dia 10, e além de falar da sua estreia ao lado de Bruno Nogueira e da separação do filho agora que inicia uma nova fase na sua vida profissional. Do outro lado estavam dois espectadores muito especiais a ver a atriz.

Diogo Amaral, que namorou com a atriz, filmou a reação de Ollie, o filho que têm comum enquanto via Jessica Athayde na televisão. "Mommy", diz o menino várias vezes no vídeo que pode ver acima.

Durante a entrevista, Athayde revelou que fala com o filho em inglês que terá uma educação escolar em português. A atriz tem raízes inglesas, do lado da sua mãe.