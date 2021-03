Esta quarta-feira, dia 10 de março, Cláudia Vieira encantou os fãs com um momento ternurento entre mãe e filha. A atriz publicou um pequeno vídeo na sua conta de Instagram onde se mostra na praia com a filha mais nova, Caetana, de um ano, fruto da relação com João Alves.

"Chama-se passeio higiénico, chama-se ganhar vida, contactar com o mundo exterior, “pisar areia da praia” e muita troca de amor!", escreveu na legenda da publicação.

Nas imagens acima pode-se ver Cláudia a dar muitos beijinhos à menina e os internautas ficaram 'derretidos' com o gesto. "Que delícia", "É um amor, tem a quem sair" e "Que ternura", são alguns dos comentários.