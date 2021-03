Angie Costa está radiante com esta nova fase da sua vida e tem surpreendido os seguidores com algumas partilhas muito especiais. Esta quarta-feira, dia 10 de março, a atriz publicou um vídeo de uma ecografia.

"Quando ouvi o coraçãozinho pela primeira vez. Mágico", escreveu na legenda do vídeo acima.

No fim da gravação pode-se ouvir a ginecologista e obstetra Irina Ramilo a dizer: "Pronto, pode chorar". Recorde-se que Angie está à espera do primeiro bebé em comum com Miguel Coimbra.