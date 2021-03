Instagram

Maria Cerqueira Gomes aproveita o tempo livre para desfrutar da companhia do filho mais novo, João. Ainda esta terça-feira, 9 de março, a apresentadora partilhou um pequeno vídeo de um passeio à beira-mar com o menino, de três anos e meio.

Entre as imagens é possível ver o pequeno João a andar de mini-mota enquanto a mãe capta o momento através da objetiva da câmara do telemóvel.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento terminado de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso. A apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 17 anos, fruto, da anterior relação com o piloto Gonçalo Gomes.