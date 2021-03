Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral é um pai completamente 'babado'. As redes sociais do ator da SIC são regularmente inundadas com fotografias ao lado dos filhos, com quem partilha momentos bem especiais.

Esta terça-feira, 9 de março, partilhou uma fotografia inédita do filho mais novo, Oliver, que deixou os fãs completamente rendidos.

Na foto, que pode ver abaixo, o pai aparece a 'esmagar' a cara do filho, deixando-o com uma 'careta' bem engraçada.

"Nenhum criança foi magoada nesta foto ahahah", "Fofura", "Que lindos olhos", "Ai as caretas", "Que bebé mais lindo", "O boneco" - são algumas das mensagens na caixa de comentários.

Reprodução Instagram, DR