Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 9 de março, Carolina Deslandes decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. A artista partilhou um vídeo do ex-companheiro, Diogo Clemente, com os dois filhos mais velhos, Santiago e Benjamim, aproveitando para deixar uma importante mensagem.

"Das coisas mais importantes de saber aceitar : A mãe não substitui o pai e o pai não substitui a mãe. Cada um tem o seu lugar. Cada um com a sua forma", escreveu a artista na legenda do vídeo que espelha um momento de pura ternura entre pai e filhos.

Recorde-se que os dois artistas são ainda pais de Guilherme, de dois anos. O ex-casal anunciou a separação em setembro de 2020 ao fim de cinco anos de relação. Apesar de terem decidido seguir caminhos separados no que diz respeito à vida amorosa, Carolina Deslandes e Diogo Clemente fazem questão de estar presentes na vida um do outro.