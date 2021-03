Instagram

Pedro Granger foi o grande vencedor da segunda edição do programa A Máscara, que terminou este domingo, dia 7. Ao longo de várias semanas, o ator vestiu-se de Lobo e confundiu o apresentador, João Manzarra, os investigadores, César Mourão, Carolina Loureiro e Jorge Corrula, e sobretudo os telespetadores.

Depois da final, Pedro Granger deixou uma mensagem nas redes sociais sobre esta experiência. “Eu sou EL LOBO 🐺 Auuu!!! Obrigado pela vossa companhia aí desse lado durante todas estas semanas. Que loucura de projeto. Uma das aventuras mais loucas e bonitas em que já participei. Esta personagem que construí é daquelas a que custa muito dizer adeus. Mesmo. Um abraço gigante a todos os outros mascarados, temos que conversar, finalmente. SIC e Fremantle parabéns e OBRIGADO. Uma equipa 5 estrelas. Rara. Um projeto inacreditável. Bendita a hora em que embarquei nesta vossa, nossa, aventura. E claro: obrigado Zázá, Mórão, Karól, minha Diva Sóóónia, e Jójó. Sem a vossa paciência e contracena nada disto teria sido possível. Quanto a EL LOBO... olhem ... over and out. AUUUU!!!”, escreveu.

