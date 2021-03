Instagram

Marta Rangel está grávida pela primeira vez e tem partilhado muitos pormenores desta nova experiência com os seus seguidores nas redes sociais. Depois de já ter revelado o sexo do bebé, de ter contado a sua luta contra a Covid-19 e de até ter mostrado algumas ‘roupinhas’, foi a ver de dar a conhecer o nome escolhido para a filha.

“Quando era criança, tive uma boneca de cabelos compridos ruivos, com caracóis, chamada Patrícia e achava que, um dia, teria uma filha com o mesmo nome. Anos mais tarde, comecei a ter preferência por Beatriz. Também gostava de Carolina. E, mais recentemente, Maria do Mar. Aqui via, não só a minha predileção pela praia e pelo mar (que eu espero que a minha filha herde), como também o facto de o meu nome - Marta - também ter ‘Mar’ no nome. Mas, por qualquer motivo que não sei explicar, de repente, surgiu-me outro. E ficou”, começou por explicar a antiga participante do programa da SIC Casados À Primeira Vista.

“Algumas características do nome revelam que a minha filha vai ter uma personalidade sonhadora, idealista e emotiva. Vai ter vontade de mudar o mundo e lutar por grandes causas (humm... isto lembra-me alguém!)”, acrescentou, divertida.

“Surgiu-me, puramente, por instinto e ficou tão colado à pele e ao ouvido que mais nenhum soava bem. E, agora, ao ler as características atribuídas ao nome, tanta coisa faz sentido. Talvez não tenha sido eu que escolhi. Talvez tenha sido ela que já sabia como queria chamar-se. Estou quase a conhecer-te, filha. Estás quase a chegar, Caetana! E tens um colo cheio de amor à tua espera!”, completou a comunicadora.

Recorde-se que, no programa da SIC, Marta Rangel casou-se com Luís Santos, mas os dois acabaram por se divorciar no final da experiência social.