“Chegou ao fim a minha caminhada na MÁSCARA. Quando abracei este projeto, estava longe de imaginar que esta longa jornada terminaria na final. Soube desde o início, que a participação neste programa me faria crescer, mas nunca pensei que fosse a tantos níveis! Reinventei-me, saí completamente da minha zona de conforto. A exigência física deste personagem, o calor insuportável dentro da máscara, as horas infindáveis sozinho dentro do camarim, aliado ao facto de ter que cantar e interpretar diferentes músicas, em diferentes registos, fez deste trabalho o mais difícil e completo que eu tive pela frente. E sabem que mais? Foi um PRAZER do caraças interpretar este laporídeo de olhos maquiavélicos!!!

Sinto-me um privilegiado por ter tido a oportunidade de aprender com os melhores, de partilhar o palco com pessoas tão talentosas e dar a conhecer o António brincalhão e divertido que o público desconhece. São muitas as pessoas a quem eu devo uma palavra de apreço e um sincero OBRIGADO”, escreveu António Camelier nas redes sociais, depois de ter sido revelado que era ele quem se escondia por detrás do Coelho, uma das máscaras mais emblemáticas desta edição do programa da SIC que terminou este domingo, 7 de março.

O ator deixou ainda um agradecimento à SIC, a Daniel Oliveira, ao apresentador João Manzarra, aos investigadores César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula, e a todos os envolvidos.

