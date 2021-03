Instagram

Dez meses depois da morte do seu pai, Sofia Cerveira volta a enfrentar um momento de grande tristeza: a partida da atriz Isabel Rosado aos 87 anos. “Minha tia-avó mais querida, meu anjinho da guarda. Agora está, finalmente, com o seu querido marido, o meu tio Joaquim Rosa. E vai poder matar as saudades todas do seu sobrinho Raul, meu pai. Ambos estarão de braços abertos, cheios de luz para si, meu Amor”, começou por escrever a apresentadora da SIC nas redes sociais, num texto que está a comover os seus fãs.

“Infelizmente, devido à pandemia que vivemos, já não nos víamos pessoalmente quase há 1 ano. As saudades e um aperto constante. A tia sempre na minha cabeça e no meu o coração. Tinha esperança de a rever em breve, mas este maldito vírus entrou na Casa do Artista e levou-a a passar as últimas semanas no Hospital de Santa Maria a quem agradeço, desde já, muito profundamente, a toda a equipa médica, aos enfermeiros, senhoras auxiliares e secretária de unidade da Medicina 2C todo o cuidado, dedicação, profissionalismo e amor com que acompanharam a minha tia Isabel Queiroz Rosado, para muitos, tia Lili. Sei que até ao último minuto tudo fizeram por este ser tão maravilhoso que Deus me deu e que tanto fez por mim. Em nome da família, o nosso mais sincero obrigada!! Aproveito para agradecer publicamente à nossa querida Maria Helena, um ANJO muito, muito especial que se cruzou nas nossas vidas e a quem a tia Lili tratava por ‘mãezinha’. Sempre do seu lado para tudo, tudo, tudo!!!!!!!!!! Não conheço maior exemplo de amor e dedicação ao próximo que este. Até ao fim. Muito grata por tê-la nas nossas vidas!!!”, agradeceu.

“Querida Tia Lili, se me ouve, saiba que jamais esquecerei o que vivemos, meu anjinho. Abrace o meu paizinho e o tio por mim. Que seja um caminho repleto de luz e no amor do Pai do Céu. Olhem por nós. Bem precisamos...”, rematou Sofia Cerveira.

Isabel Rosado foi casada com o também ator Joaquim Rosa, que morreu a 24 de fevereiro de 2016.