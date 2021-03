1 / 9 Instagram 2 / 9 Instagram 3 / 9 Instagram 4 / 9 Instagram 5 / 9 Instagram 6 / 9 Instagram 7 / 9 Instagram 8 / 9 Instagram 9 / 9 Instagram

“Nestes 16 anos de vida e cumplicidade plena, respiro mais realizado e feliz a teu lado. Desde aquele final de tarde inesquecível, quando ouvi-te pela primeira vez, quando te vi, toquei, cheirei. Grande Santi, fora deste fórum e longe de uma exposição que igualmente não valorizas o dia segue com a verdade e os princípios que são comuns. Parabén ! Bjs do Pai!”, escreveu Pedro Miguel Ramos no Instagram, onde também partilhou várias fotografias nunca antes vistas do seu filho mais velho, Santiago.

O rapaz, que comemora o seu 16.º aniversário esta quinta-feira, 4 de março, é fruto do casamento entretanto terminado do empresário com a atriz Fernanda Serrano. Desta união que durou 15 anos e chegou ao fim no verão de 2019 nasceram ainda Laura, de 13 anos, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco anos.