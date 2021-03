Instagram

Miguel Cristovinho já tinha partilhado com os seus seguidores nas redes sociais que este ano estava empenhado em recuperar a sua boa forma física e agora mostrou as transformações que o seu corpo sofreu nos últimos tempos.

Instagram

“Família, acabei por não partilhar a diferença do antes e depois do challenge de 30 dias que fiz, mas deixo-vos aqui esta. As fotografias têm tipo 5 meses de diferença”, começa por escrever, passando a explicar a sua relação com a comida: “Para quem não me conhece no dia-a-dia, eu sou um gajo que adora comer, como muito, adoro comer m* fora de horas e regra geral não curto treinar. Os meus últimos 7 anos foram um malabarismo autêntico entre comer o que me apetece, em casa ou na estrada, com pouca contenção, acompanhado de fases esporádicas de treinos que ainda assim me dessem algum prazer e que principalmente serviriam para poder continuar a agasalhar o que me apetecer sem ficar uma Bola de Berlim andante”.

“Este ano pus como objetivo voltar a ter uma forma física decente e tem estado a ser um esforço grande. Fiz os treinos do meu querido amigo de infância Thomas, contive-me nas ruffles de presunto às 3h00 da manhã ou no geladinho sempre depois de jantar”, disse ainda.

“Não houve um único dia de treino que acordei e pensei ‘eish, que delícia, vou treinar’. Não. É horrível. Apetece-me chorar. Não vos vou dar dicas sobre o que comer e o que não comer porque provavelmente continuo um bocado aos papéis. Curtia só que soubessem que mesmo para pessoas como nós, com alguma força de vontade e uma narrativa positiva, é possível alterarmos a nossa realidade. Agora é continuar o melhor possível, vamos ver se aguenta até Julho”, completou.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que 2020 foi um ano de mudança para Miguel Cristovinho, uma vez que no verão anunciou o fim do seu casamento com Mia Rose, com quem mantinham uma relação há seis anos. Desta união nasceu Mateus, que completa três anos em abril.