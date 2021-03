Instagram

Depois de mais uma visita à filha, Leonor, de 16 anos, que vive no Alentejo com a mãe, Cláudio Ramos fez um desabafo nas redes sociais.

“Pai em tempos de correria e pandemia! Um dia havemos de entender ambas as coisas”, escreveu o apresentador no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado da filha adolescente, mantendo alguma distância e a usar máscara.

Leonor nasceu a 15 de maio de 2004 e é fruto do casamento de Cláudio Ramos com Susana Moniz. Os dois separaram-se quando a menina era ainda muito pequena e o profissional de televisão percebeu que era homossexual, mas mantêm uma boa relação de amizade. Recorde a entrevista em que falou sobre este assunto com Daniel Oliveira: