Reprodução Instagram, DR

Bibá Pitta é uma mãe e avó completamente babada. São várias as vezes que a socialite partilha momentos especiais com a filha Madalena ou com os netos.

Esta quinta-feira, 4 de março, partilhou na sua conta de Instagram um vídeo ternurento entre a filha madalena e o neto mais velho, Duarte, que 'derreteu' os seguidores.

No vídeo, que pode ver abaixo, a filha e o neto da socialite abraçam-se consecutivamente num ato de carinho e onde se pode ouvir o neto perguntar: "Não vou para minha casa dormir pois não tia?", ao que Madalena responde: "Não duarte vais ficar aqui comigo para sempre".

Bibá Pitta revelou ainda como é especial a relação que os une: "Ela é protetora, é tipo mãe adotiva dele, não o larga, toma conta, defende-o, dá-lhe colo é uma ternura... assim fôssemos todos uns com os outros ❤️".