Reprodução Instagram, DR

Mia Rose decidiu mostrar o seu lado mais pessoal nas redes sociais. A artista partilhou com os os seus seguidores um momento passado com o filho, o pequeno Mateus, que completa três anos no próximo mês.

"Tu e eu", escreveu a cantora na legenda das imagens que destacam a cumplicidade entre mãe e filho.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento terminado de Mia Rose com Miguel Cristrovinho. Os dois artistas anunciaram a separação em julho do ano passado.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR