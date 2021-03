Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 3 de março, é um dia especial para António e Catarina Raminhos. Uma data que a mulher do humorista decidiu assinalar nas redes sociais com uma declaração de amor dirigida ao marido.

"Faz hoje 14 anos que casámos - e são 22 desde que começámos a namorar. É uma vida, um caminho com tudo o que cabe lá dentro - as planícies que atravessamos calmamente e as montanhas que exigem toda a nossa energia e força", começou por escrever na legenda de uma fotografia captada durante uma férias em família do casal com as três filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

Reprodução Instagram, DR

"De vez em quando há uma paisagem linda que ficamos a contemplar, outras passamos por um sítio mais sombrio e aceleramos o passo para sair dali depressa. Às vezes cai uma trovoada e temos de correr para nos abrigar, outras deitamo-nos ao sol a aproveitar a luz e o calor", prosseguiu.

"Uma coisa é certa: seja o que for que o caminho nos reserve, cá estamos para o viver. Juntos - os dois e os cinco. António Raminhos, és o melhor companheiro de viagem que eu podia ter encontrado", completou.