Desde que se separou de Pedro Miguel Ramos, no verão de 2019, após 15 anos de casamento, é no trabalho e nos filhos que Fernanda Serrano centra grande parte da sua atenção, na descurando, obviamente, a relação que, entretanto, mantém com o personal trainer Ricardo Pereira.

Sempre que tem os filhos consigo, a atriz aproveita para fazer programas divertidos para todos e ir à praia parece reunir consenso. Desta vez, os mais velhos não estiveram presentes, mas a mais nova, Caetana, de cinco anos, desfrutou de um passeio à beira-mar com a mãe e esses momentos de lazer ficaram registados no Instagram. “O meu Raio de Sol e Eu!”, escreveu Fernanda Serrano na legenda das imagens que pode ver na galeria abaixo.

De referir que a estrela da televisão portuguesa é ainda mãe de Santiago, que completa 16 anos no próximo dia 4, Laura, de 13 e Maria Luísa, de 11.