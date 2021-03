Handout

Jason Sudeikis recebeu o prémio de Melhor Ator em 'Ted Lasso' na cerimónia virtual do Golden Globe Awards, mas foi o seu discurso de vitória que chamou a atenção dos internautas.

O ator de 45 anos, que está atualmente em Inglaterra a gravar a segunda temporada da série que lhe rendeu o troféu, parece ter divagado muito durante o seu discurso exclamando "uau" três vezes, enquanto parecia tentar assimilar a vitória. "Isto é de malucos", afirmou.

"Li um livro para o meu filho, Otis, chamado 'The Three Questions', de Leon Tolstói. Tem estas três perguntas: 'Qual é a melhor hora para fazer as coisas? Qual é a hora certa? E quem é a pessoa mais importante? Esta última, a pessoa mais importante, é aquela com quem tu estás”, disse.

Com os olhos turvos e uma camisola com capuz, Jason agradeceu aos colegas do elenco: “Então eu rejeito a ideia de melhor atuação, na minha humilde opinião a melhor atuação é a da pessoa com quem tu estás a atuar. Então quero celebrar todos aqueles com que atuei na série porque eles são incríveis. Eles fizeram-me o melhor? Não. Mas tenho a certeza que eles me fizeram melhor - melhor do que eu sou e do que eu poderia ser”.

Enquanto o ator falava, o colega Don Cheadle fez sinal para que ele acelerasse o discurso. “Agradeço a todos os que estão a ver. E o Don está certo, é melhor eu encerrar isto aqui. Nunca foi o meu forte. Estou meio aéreo. Obrigado, gosto muito de vocês e parabéns para os meus colegas nomeados”, concluiu.

De acordo com o New York Times, são várias as reações ao discurso do ex-noivo de Olivia Wilde. Uns acham que Jason estava sob o efeito de estupefacientes, enquanto outros dizem estar abalado com o fim do noivado com a atriz, que está atualmente a namorar com Harry Styles.

"Os comestíveis de Jason Sudeikis chegaram na altura certa", afirmou um um internauta no Twitter. “O Jason Sudeikis parece extremamente divorciado neste momento”, disse outro. "Olivia Wilde e Harry Styles no sofá durante o Golden Globes", comentou outro acrescentando uma imagem de dois atores de 'Friends' a comemorar.