Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais uma publicação das duas filha. A atriz partilhou um vídeo enternecedor em que é possível em que é possível ver a pequena Caetana, de um ano, a caminhar ao lado da irmã mais velha, Maria.

“Já não há caminho que a assuste! Palavra de ordem caminhar”, escreveu Cláudia Vieira, na legenda da publicação, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que a bebé é fruto do atual relacionamento do rosto da SIC com João Alves. Por seu turno, Maria, é fruto do antigo relacionamento da atriz com Pedro Teixeira.