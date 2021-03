Reprodução Instagram, DR

Estava preparadíssima para receber o prémio de Melhor Atriz na série 'Flight Attendant' no Golden Globes Awards, mas tal não aconteceu. Como tal, Kaley Cuoco decidiu mostrar aos fãs como estava a consolar-se após a derrota para Catherine O’Hara, na série 'Schitt's Creek'.

A atriz de 35 anos publicou uma fotografia onde surge sentada no chão com um vestido de gala a agarrar numa garrafa de champanhe e rodeada de 'junk food': pizza, cupcakes, bolo e massa com queijo. "Gostaria de agradecer... deixa para lá", escreveu na legenda da publicação.

Antes da revelação do prémio, Kaley partilhou uma imagem onde surge sorridente a exibir o vestido Oscar de la Renta como pode ver abaixo.

