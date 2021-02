Vítor Baía foi pai pela quinta vez na passada segunda-feira, 22 de fevereiro. A mulher, Andreia Santos, e bebé Matilde já regressaram a casa e foram recebidas com uma surpresa preparada pelo vice-presidente do FC Porto.

Como poder ver no vídeo abaixo, a casa foi recheada com vários balões cor de rosa, uns que figuram o nome da bebé (a dourado) e ainda outros em forma de cegonha. "Não resisto a mostrar-vos todos os detalhes. Tão lindo que está. Que surpresa maravilhosa, que belo regresso a casa com isto tudo", disse a nutricionista.

No vídeo, além de Vítor Baía, surge ainda Rodrigo, de dois anos, filho do casal junto há oito anos. Baía é ainda pai de Diogo, de 27, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13, de relacionamentos anteriores.