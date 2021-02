Neilson Barnard

Uma caminhada noturna teve um fim bastante violento com um assalto à mão armada e roubo de animais no passado dia 24 de fevereiro, em Los Angeles. O 'dog walker' dos cães de Lady Gaga foi baleado no peito e os criminosos conseguirar levar Koji e Gustavo.

Um vídeo, obtido pela TMZ, citado pelo New York Post, mostra o exato momento em que Ryan Ficher foi agredido. Nas imagens pode-se ver um carro branco ao lado do responsável pelos cães da cantora e um dos criminosos diz: "Desiste".

Ryan grita por socorro enquanto se recusa a soltar os animais. É nesse momento que os atacantes lhe dão um tiro (ao contrário dos quatro tiros que a imprensa internacional disse anteriomente) e fogem com os dois cães. O cuidador dos animais agarra-se ao terceiro cão, Miss Asia, enquanto se contorce no chão em agonia.

"Oh meu deus, ajudem-me! Ajudem-me. Fui baleado! Estou a sangrar", gritou. Posteriormente, um transeunte é visto a ligar para o 112. “Eles roubaram dois cães. Eles são buldogues franceses... São os cães de Lady Gaga", informou Ryan a uma pessoa que veio em seu auxílio.