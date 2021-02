Sérgio Rosado partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um pequeno vídeo de um desafio do Tik Tok, que decidiu cumprir juntamente com a mulher, Andreia, e a filha, Iara. “Quem já fez este desafio?? Homens não vale chegar o corpo para trás”, escreveu o artista, divertido, na legenda destas imagens.

De referir que Sérgio Rosado tem ainda um filho, Ian, de 17 anos, mas este não se juntou à família neste momento de diversão.