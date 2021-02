Raquel Jacob contou aos fãs que foi submetida a uma cirurgia "invasiva" e que a recuperação não foi tão fácil. A modelo descreveu o pós-operatório e terá desmaiado duas vezes.

Tratou-se de uma cirurgia "pela linha da cesariana", como descreveu, para tratar uma hérnia umbilical com diástase, ou seja, um a espécie de buraco nos tecidos que unem abdominal, tecidos esses que se encontram enfraquecidos

"Acho que, também, vim a acreditar que era um bocadinho mais tranquilo, pelos depoimentos que tive", confessou a modelo e mulher do futebolista , José Sá. "Tal e qual como na cesariana, nas primeiras duas vezes que me tentei levantar, desmaiei", evidenciando as dores do pós-operatório.

Já em casa, a modelo revela que em um mês voltará ao ativo e que ficou contente com o resultado da cirurgia.