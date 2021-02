Reprodução Instagram, DR

O filho de Fátima Lopes está de parabéns. Esta sexta-feira, 26 de fevereiro, Filipe Morais completa 12 anos e a apresentadora de televisão fez questão de assinalar o aniversário do seu "príncipe" nas redes sociais com uma fotografia rara da criança.

"O meu príncipe faz hoje 12 anos. O tempo voou até aqui", começou por dizer na legenda da imagem acima. "Já partilhámos tantas gargalhadas, conquistas, sorrisos e aprendizagens. E os abraços? O meu filho Filipe dá uns abraços maravilhosos, capazes de deixar qualquer um com os olhos a sorrir", acrescentou.

"Hoje celebramos este dia com amor e profunda gratidão. Amo-te muito, filhote", rematou. Recorde-se que Filipe é fruto da anterior relação de Fátima Lopes com o enfermeiro Luís Morais. A apresentadora tem ainda uma filha, Beatriz Lopes, de 21 anos, do primeiro casamento.