Getty Images

Isabella Cruise, a filha mais velha do ex-casal Tom Cruise e Nicole Kidman, surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia sua. Habitualmente, a jovem, de 28 anos, partilha com os internautas várias ilustrações da sua autoria e registos fotográficos de paisagens, mas decidiu abrir uma exceção esta quinta-feira, 25 de fevereiro.

"Mesma cara, novas ilustrações agora disponíveis na loja", escreveu a artista na legenda da fotografia a preto e branco.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Isabella e o irmão, Connor Cruise, são ambos fruto do antigo casamento de Nicole Kidman com Tom Cruise. Atualmente, a atriz é casada com Keith Urban, com quem tem duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret. Já o ator é também pai de Suri, fruto do relacionamento com Katie Holmes.