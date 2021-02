Tiago Caramujo

Foi há cerca de duas semanas que Carolina Patrocínio usou as redes sociais para partilhar com com os fãs que havia sofrido uma lesão, que a impedia de concretizar um dos seus objetivos traçados para 2021: fazer a espargata.

Entretanto, a apresentadora voltou a mostrar-se em mais uma sessão de fisioterapia e revelou novos pormenores acerca da lesão.

"Quarta semana de rotura no ísquio. Já sinto a luz ao fundo do túnel e a Espargata 2021 a caminho", escreveu, mostrando-se motivada com a recuperação.

De salientar que o ísquio é um osso que constitui a zona inferior da pélvis (quadril).

Reprodução Instagram, DR