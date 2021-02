É modelo, atriz e namora com João Félix. No Instagram conta com mais de 976 mil seguidores, tornando-se numa das personalidades portugueses mais seguidas nas redes sociais. Margarida Corceiro vive uma fase feliz e partilhou uma novidade nas redes sociais.

Esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, Margarida Corceiro revelou o que deverá ser a sua nova casa com a primeira foto (que pode ver abaixo) e a legenda, "Vamos começar".

Com apenas 18 anos, a atriz terá assim aquela que será a sua primeira casa. Em outubro de 2020, o Correio da Manhã avançava que a modelo, na altura com 17 anos, estava a acompanhar as obras da sua moradia, no Ribatejo, que teria dois pisos, uma piscina e vista para o rio.