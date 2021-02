Bruno Nogueira revolucionou no entretenimento e na forma de fazer companhia aos portugueses em 2020 durante a pandemia. O seu formato no Instagram, Como é que o Bicho Mexe, regressou e com ele uma nova mudança de visual.

O humorista surgiu com um novo visual no direto da última quarta-feira, 24 de fevereiro. O ator e guionista, que está a preparar um novo projeto na SIC, está o cabelo bem mais curto, assim como a barba.

Um dos comentários no chat da rede social era o de Luísa Nogueira, que já conversou algumas vezes em direto com o humorista, mas que desta vez deixou um comentário face ao visual de Bruno Nogueira: "És tu mesmo, meu filho?", como pode ver na imagens abaixo.

