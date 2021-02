Reprodução Instagram, DR

Graciano Dias decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O ator partilhou uma fotografia de um momento inédito que viveu com o filho, o pequeno Gabriel, de quase oito meses.

"Retrato de uma pandemia. A primeira vez que visto o rio Tejo", escreveu Graciano Dias na legenda do registo fotográfico que valeu vários elogios por parte dos internautas.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento do ator com Deolinda Codinha.

