Axelle/Bauer-Griffin

Depois de várias notícias relacionadas com o fim do seu casamento com Kanye West, Kim Kardashian decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial, esta quarta-feira, 24 de fevereiro. A socialite partilhou uma fotografia do filho mais novo, o pequeno Psalm, que completa dois anos no próximo mês de maio.

"O menino mais doce", começou por escrever Kim Kardashian na legenda da imagem, provando ser uma mãe orgulhosa.

"Tem o sorriso mais contagiante. Amo-te", completou.

Entretanto, entre os comentários à publicação, vários internautas mostraram-se impressionados com o crescimento do menino. "Ele ficou crescido tão rapidamente"; "Tão grande" ou "Tão perfeito", pode ler-se entre as várias reações dos seguidores da socialite.

Recorde-se que o menino é o filho mais novo de Kim Kardashian e Kanye West. O ex-casal é também pai de North, de sete anos, Saint, de cinco e Chicago, de três.

Pierre Suu