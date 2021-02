Instagram

Depois de já ter deixado vários desabafos nas redes sociais sobre o afastamento da família devido à pandemia, Sofia Cerveira não resistiu a partilhar com os seus seguidores que um dos pilares da mesma, a sua avó, recebeu esta segunda-feira, 22 de fevereiro, a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

“Olá queridos amigos! Como está a disposição para arrancarmos mais uma semana? A minha não podia começar com a melhor das notícias!!! A minha avózinha, de 94 anos, não sai de casa. Quem adivinha onde foi? Coração a ficar mais descansado. Em breve poderemos abraçá-la e dar-lhe todos os miminhos que merece!!”, escreveu a apresentadora da SIC no Instagram.

De referir que Sofia Cerveira sempre manteve uma relação muito próxima com a sua avó, tendo mesmo vivido com ela até se assumir o namoro com o ator Gonçalo Diniz e os dois terem dado o passo de partilhar casa.