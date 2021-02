Reprodução Instagram, DR

Já falta pouco para José Carlos Pereira e Inês de Góis darem as boas-vindas ao primeiro filho em comum. A namorada do ator encontra-se na 35.ª semana de gestação (cerca de oito meses) e usou, uma vez mais, as redes sociais, para mostrar como a sua barriga já cresceu.

"Gordita, inchadita e com celulite no rabo, mas feliz por estares quase, quase aqui", escreveu a atriz na legenda da imagem que partilhou nas redes sociais, referindo-se às transformações do seu corpo.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que o bebé que irá nascer, o pequeno Tomás, vem juntar-se a Salvador, de três anos, fruto da anterior relação de José Carlos Pereira com a empresária Liliana Aguiar.