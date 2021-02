Instagram

“3 semanas de ti, Mia. Há precisamente 3 semanas, 21 dias, a esta hora, saías tu de mim, depois de passarmos algumas quantas horas em trabalho de parto, no teu tempo, no meu tempo, no nosso tempo, respeitado, bem como todas as emoções sentidas em todo o processo. Vieste diretamente para cima de mim, conforme minha vontade, e dali não saíste. Ficámos coladas, e fomos até ao quarto assim, contigo nua, em cima de mim. O melhor... o melhor! Aquele contacto... aquele cheiro teu... não perdeste contacto comigo e a sensação é... indescritível. 3 semanas passaram, mas está tudo aqui em mim e ficará, para sempre, comigo, tudo o que senti”, escreveu Márcia Leal nas redes sociais, na legenda de uma fotografia tirada no dia do nascimento da sua filha.

A atriz, que fez recentemente uma participação especial na novela Terra Brava, da SIC, é ainda mãe de Camila, de onze anos, e Lourenço, de oito.