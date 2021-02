Instagram

Benedita Pereira é muito ciosa da sua privacidade e são poucas as imagens relativas à sua vida pessoal que partilha nas redes sociais. Contudo, em datas especiais, a atriz não se coíbe de publicar momentos de ternura, como aconteceu no dia de aniversário do seu marido, Francisco Roldão Cruz. E para isso escolheu uma imagem em que este surge sorridente e completamente embevecido a olhar para o filho de ambos: Álvaro, que completa um ano dentro de dias.

Instagram

“As covinhas também são do pai. Parabéns, pai, marido, namorado, amigo, artista genial. Adoramos as tuas covinhas, os teus cabelos brancos e todas as tuas ideias malucas”, escreveu Benedita Pereira na legenda da imagem.