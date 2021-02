Depois de ter gerado polémica em 2019 por ter tentado falar português do Brasil numa série de entrevistas a diversos meios de comunicação brasileiros, David Carreira está novamente no centro das atenções devido a uma publicação que fez nas redes sociais... em 2017.

"Niggas em Paris", escreveu o cantor na legenda da fotografia onde surge ao lado da ex-namorada, Carolina Loureiro.

A expressão "polémica" chegou mesmo às tendências do Twitter na noite deste sábado, dia 20. No entanto, são vários os internautas a saírem em defesa do artista. "É preciso estar muito aborrecido e sem vida para ir ao perfil do David Carreira no Twitter e ir a tweets de 2017 procurar algo para implicar", escreveu um.

"David Carreira a ser cancelado pelo nome de um som que usou em 2017, onde isto já chegou", afirmou outro, referindo-se ao nome da música de Jay-Z e Kanye West.

"A saberem que o David Carreira está a passar a pior fase da vida dele foram buscar uma m**** que ele escreveu em 2017 para o chatear", disse um terceiro sobre a morte da irmã de David, Sara Carreira.