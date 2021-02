Gonçalo Ícaro, um ator de 23 anos, publicou um vídeo nas redes sociais esta sexta-feira, 19 de fevereiro, que está a ficar viral.

No vídeo, o ator tece duras críticas a Cristina Ferreira e a algumas das decisões tomadas no mundo da televisão no que toca aos atores.

O vídeo surge depois da imprensa nacional confirmar que a filha de Maria Cerqueira Gomes faria parte do elenco da nova telenovela da estação.

"Cristina, deste a oportunidade a uma miúda de 18 anos, que já podia ter uma formação. Esta miúda, por ser filha de quem é - de uma apresentadora de televisão - de repente teve direito a um casting, que não chega a toda a gente, e é lhe dada de bandeja uma oportunidade com que muitos sonham", desabafou o rapaz.

"As pessoas estão em casa confinadas, aborrecidas com tudo o que se passa, por não conseguirem trabalhar e têm de ler certas coisas como ‘filha de apresentadora x, y, z da TVI com 55 mil seguidores consegue um lugar numa novela", acrescentou ainda.

No final, Gonçalo fez questão de deixar claro que este não é um ataque dirigido a Francisca Gomes mas sim a quem toma estas decisões: "Mas está tudo bem, Francisca, que te corra bem. Quero que toda a gente consiga, mas isto não é a melhor forma".

Veja o discurso na íntegra, que já conta com milhares de partilhas, no vídeo abaixo.