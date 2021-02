Instagram

Paula Marcelo está de luto e deixou uma mensagem nas redes sociais. “Até sempre meu sogro”, escreveu a atriz.

Recorde-se que Paula Marcelo voltou a encontrar o amor três anos depois da morte do consagrado ator português Camilo de Oliveira, com quem manteve uma relação que durou mais de três décadas. A artista é agora casada com Jorge Lopes, com quem trocou alianças em setembro de 2019.

Instagram

