Tendo nascido numa família de artistas, é natural que Beatriz, a filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo revele interesse por música.

Nas redes sociais são várias as vezes que a mãe partilha Stories com a menina a cantar em pano de fundo e desta vez não resistiu a mostrar Beatriz a brincar com uma guitarra. “Filha de peixe…”, escreveu na imagem, deixando por completar o famoso ditado ‘filho de peixe sabe nadar’.

Foi também no Instagram da antiga apresentadora da Fama Show que percebemos que Mickael Carreira está de volta ao estúdio depois de uma paragem após a morte inesperada da sua irmã mais nova, Sara Carreira, aos 21 anos, no passado dia 5 de dezembro. Recentemente, o artista já tinha confessado que a família e o estúdio são o seu refúgio. Saiba mais AQUI!