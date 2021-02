Instagram

Benedita Pereira voltou a brindar os fãs com novas imagens encantadoras do seu filho, Álvaro, que completa um ano no final deste mês.

Instagram

“Aqui em casa temos conseguido registar todos os primeiros momentos do Álvaro: quando começou a falar (contei-vos nos stories, sim, eu não estava!!!), quando começou a gatinhar, a andar agarrado às mobílias entre outros! Um que registamos todos os dias é a preparação do leite. Ele gosta de ver e aí se gosta de beber! Depois, claro... anda agarrado às minhas ‘saias’, abre e fecha gavetas, mete brinquedos à boca e claro ADORA ter boas e longas conversas com a mãe e dizer ‘mamã’ para a fazer feliz, como as que vos deixo em vídeo ❤”, escreveu a atriz na legenda das imagens.

Recorde-se que Álvaro é fruto do casamento de Benedita Pereira com Francisco Roldão Cruz. Os dois trocaram alianças em julho 2018, numa cerimónia discreta, que decorreu no Algarve, longe dos olhares indiscretos da comunicação.

Instagram