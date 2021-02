Reprodução Instagram, DR

Mãe de duas meninas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de 17 meses, Helena Costa usa as redes sociais para partilhar com os seus seguidores a sua rotina enquanto mãe. Esta terça-feira, 16 de fevereiro, a atriz relatou um susto que apanhou com uma das filhas.

"Fui apanhada de surpresa enquanto fazia um story banal.. a Mercedes aventurou-se a atirar-se do seu berço para o berço da irmã e como se não bastasse adorou e repetiu a proeza", começou por escrever na legenda de um vídeo captado no quarto das duas bebés.

"Na sesta, voltou a fazer o mesmo e desta vez para o lado do chão, felizmente não se magoou mas também não teve oportunidade de repetir. Vão ficar nas camas de viagem mais uns tempo", frisou.

"Acho que ainda são novas para ir para uma cama baixinha (montessoriana) só pelo facto de que não me apetecer a meio da noite ir lá orienta-mas de volta as suas camas...sim já ouvi que chegam a dormir nos tapetes ou nos cantos do quarto. Está tudo bem, a Mercedes definitivamente tem traços espetaculares da mãe. Agora é só saber orientar porque o medo “não lhe assiste”, completou.