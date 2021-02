Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 16 de fevereiro, Tiago Ramos publicou uma série de vídeos onde se mostrou no hospital,o que deixou os seguidores preocupados pois não justificou o motivo. Em vez de dar uma explicação sobre o seu estado de saúde, o ex-namorado da mãe de Neymar diz apenas que "quase bateu as botas" e decidiu fazer um vídeo com algumas 'indiretas'.

"Espero receber alta. Preciso de dizer realidades. O pior já passou", escreveu na legenda da fotografia acima. "O pai estava doente, mas não morreu. E outra coisa, quando chegar a casa, o pai vai mandar a real. Se é para soltar indireta, eu solto também. Nós jogamos igual. Se é para ser criança, eu sou bebé", disse o modelo, ainda na cama do hospital.

Já em casa, o ex-namorado de Nadine Santos criticou uma pessoa, cujo nome não revelou, que lhe negou ajuda quando este estava doente. "Pensei que uma pessoa fosse uma coisa e era outra. Não é como se eu tivesse pedido um favor. Eu só disse que estava a precisar de ajuda e a pessoa disse: 'Se estás doente, chama o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)'. Caramba, foi um choque, mas já passou. E não chamei o SAMU. Fui para o hospital particular e já estou bem", contou.