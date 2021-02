Conheceram-se desde 2017, mas foi depois de protagonizarem o filme Life in a Year , que Jaden Smith , filho de Will Smith, e Cara Delevingne passaram do romance da ficção para a vida real.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens dos atores a beijarem-se numa rua de Los Angeles no Dia dos Namorados. Nas imagens acima, Jaden Smith, de 22 anos, segura num grande bouquet de rosas vermelhas e entrega-o à atriz e modelo de 28 anos.

Estas sãos as primeiras fotografias públicas de ambos, o que deixou a base de fãs dos atores surpreendida,