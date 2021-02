Carolina Patrocínio festejou o aniversário da sua filha Frederica e partilhou várias imagens momentos da celebração nas redes sociais. Com muito menos crianças, tendo em conta o contexto da pandemia, Fedé como é carinhosamente apelidada, teve direto a uma surpresa à porta de casa.

A menina e as irmãs Carolina e Diana foram surpreendidas à porta de casa pela personagem Poppy do filme de animação Trolls World Tour, sendo esse o tema da festa que contou ainda com os filhos de Inês Patrocínio e Mariana Patrocínio.

O bolo, segundo a apresentadora do Fama Show, terá sido feito pela aniversariante. Espreite as imagens abaixo.

